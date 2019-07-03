"Кто жену потерял?": в Ростове-на-Дону в тележку торгового центра заползла змея

СЕГОДНЯ 10:46 2019-07-03T10:48:46+03:00

Многие горожане признались, что не отважились бы прикасаться к тележке с таким "пассажиром"

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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографию, сделанную возле крупного торгового центра на левом берегу Дона. Там, на привычных всем тележках гипермаркета, расположился необычный гость - полуметровая змея. Одни комментаторы тут же начали шутить про то, что это чья-то жена или теща за покупками приехала, другие выразили омерзение и признались, что не любят змей любых видов.

- Ужас! Откуда она там взялась? - спросила одна из пользовательниц сети.

- Она там живет, это ее дом родной. Потому что торговый центр построили в поле рядом с болотами, - ответила другая.

- Охраняет тележки, чтобы не украли, - пошутил третий участник дискуссии.

Напомним, ранее ростовчане достали здоровенную змею из двигателя автомобиля, который был припаркован возле рынка на окраине города.

ИСТОЧНИК KP.RU