В Ростовской области в розыск объявлен 80-летний пенсионер
В Ростовской области в розыск объявлен 80-летний пенсионер. Известно, что пожилой мужчина пропал в четверг, 27 июня. В тот день Николая Капустиринского видели в хуторе Камышеваха Аксайского района Дона. С тех пор о местонахождении Николая Степановича не знают ни близкие, ни родные, ни знакомые.
Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг», рост мужчины 172 сантиметра, он среднего телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые. В чем он был одет неизвестно.
Говорят, что в настоящее время листовки с его изображением расклеивают в крупных торговых центрах, магазинах, на остановках общественного транспорта и автозаправочных комплексах, а также распространяют в сети Интернет.
Волонтеры просят не быть равнодушными к чужой беде. Если вы что-то знаете о том, где он может находиться, звоните по номеру телефона, указанному ниже.
АЛЛО!
Звоните 8-800-700-54-52 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU