2019-07-03T11:17:08+03:00
Общество

В Ростовской области в розыск объявлен 80-летний пенсионер

Мужчину последний раз видели в Аксайском районе
Ольга ГОПАЛО
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Мужчину последний раз видели в Аксайском районе. Фото: Лиза Алерт Юг.Мужчину последний раз видели в Аксайском районе. Фото: Лиза Алерт Юг.
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В Ростовской области в розыск объявлен 80-летний пенсионер. Известно, что пожилой мужчина пропал в четверг, 27 июня. В тот день Николая Капустиринского видели в хуторе Камышеваха Аксайского района Дона. С тех пор о местонахождении Николая Степановича не знают ни близкие, ни родные, ни знакомые.

Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг», рост мужчины 172 сантиметра, он среднего телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые. В чем он был одет неизвестно.

Говорят, что в настоящее время листовки с его изображением расклеивают в крупных торговых центрах, магазинах, на остановках общественного транспорта и автозаправочных комплексах, а также распространяют в сети Интернет.

Волонтеры просят не быть равнодушными к чужой беде. Если вы что-то знаете о том, где он может находиться, звоните по номеру телефона, указанному ниже.

АЛЛО!

Звоните 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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