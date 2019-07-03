«Она так живот втянула...что ребро выпирает»: Поклонники обсуждают пляжное фото супруги футболиста Дмитрия Тарасова
В Инстаграм поклонники обсуждают пост, который опубликовал на своей странице футболист Дмитрий Тарасов. Не так давно спортсмен отдыхал на море вместе со своей семьей - маленькой дочкой и супругой Анастасией, которая родом из Ростовской области.
Поводом для интеллектуального диалога с фанатами стала социальная реклама, которую заметил Дмитрий на улицах города.
- Это правильное дело и вещи там правильные написаны, но вот исполнение, - раскритиковал спортсмен. И спросил у подписчиков: «А вы замечаете социальную рекламу? Какое ваше мнение?».
При этом пост Дмитрий Тарасов проиллюстрировал семейным снимком, сделанным в Турции. Поклонники не особо откликнулись на тему, которую решил поднять футболист, а переключились на вторую половинку Дмитрия.
Критики никак не могут оставить влюбленных в покое. Фото: Инстаграм tarasov23.
- Ну почему же вы выставляете фото, где супруга вышла хуже вас? Неужели это вас радует? Написал один из Интернет-подписчиков.
- Она так живот втянула...что ребро выпирает, - обратил внимание другой.
- Люблю ваши семейные фото, но подписи не в тему, раздражают, - честно признался автору странички третий.
При этом многие наоборот говорят, что фигура у Анастасии - пример для подражания. Не так давно она вошла в ТОП-10 самых красивых девушек мира.
ИСТОЧНИК KP.RU