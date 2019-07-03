Средняя зарплата и темпы ее роста в Ростове-на-Дону оказались меньше, чем в среднем по России

СЕГОДНЯ 12:01 2019-07-03T12:05:20+03:00

Зарплаты ростовчан растут не так быстро, как хотелось бы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

Эксперты портала Avito составили рейтинг городов России по темпу роста зарплат. Для этого они промониторили вакансии, размещенные на их сайте во втором квартале 2019 года и сравнили полученные результаты с прошлогодними показателями.

Ростов-на-Дону в получившимся списке оказался в "середничке" - и по уровню средней зарплаты (она составила 35500 рублей) и по динамике ее роста (5,7% за год). Для сравнения, средние показатели по стране - 37 тысяч рублей и 6%, соответственно. Таким образом, в южной столице средняя ЗП оказалась ниже среднероссийской на 4,1%.

Самые высокие зарплаты оказались в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а самый высокий рост отмечен в Барнауле, Москве и Тюмени.

Таблица составлена экспертами Avito.

- В Ростове-на-Дону в число самых востребованных среди работодателей групп профессий вошли продавцы, производственники, перевозчики, строители и работники автобизнеса. На этих специалистов пришлось около 68% всех актуальных вакансий, - рассказали исследователи.

ИСТОЧНИК KP.RU