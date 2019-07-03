В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил пешехода

СЕГОДНЯ 13:40 2019-07-03T13:41:53+03:00

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Следком на транспорте сообщил о начале проверки по факту гибели мужчины в поселке Глубокий. Трагедия случилась в минувший вторник, 2 июля.

- В 23:40 пассажирский поезд № 294 «Мурманск - Анапа» на перегоне «Глубокая — Погорелово» смертельно травмировал местного жителя, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте. - Со слов машиниста поезда, мужчина хотел перебежать железнодорожное полотно в неустановленном месте прямо перед проходящим поездом.

Машинист применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось. Человек скончался на месте происшествия. Его личность уже установлена, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности, переходить надо очень внимательно и в установленных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU