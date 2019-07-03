2019-07-03T17:22:39+03:00
Происшествия

В аварии под Ростовом-на-Дону погибла 6-летняя девочка

Ее братик попал в больницу с травмами
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.Фото: УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области
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2 июля около 10 часов утра на дороге "Ростов-на-Дону - Семикаракорск - Волгодонск" (Багаевский район) произошло ДТП, в котором погибла 6-летняя девочка. По предварительным данным сотрудников полиции, 37-летний водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и допустил столкновение с попутным Skoda Rapid, за рулем которого находился 58-летний мужчина (машина вылетела в поле).

По информации "КП", в результате аварии погибла пассажирка второй иномарки 2013 года рождения. Ее 7-летний брат с травмами различной степени тяжести был доставлен в ЦРБ Багаевского района. Водители остались целы. По данному факту проводится проверка.

Напомним, в этот же день в Таганроге 15-летний скутерист получил травмы, врезавшись в автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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