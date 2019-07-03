2019-07-03T16:50:21+03:00
Происшествия

Жителя Ростовской области подозревают в развратных действиях с тремя школьницами

Непотребства мужчина устроил у себя дома
Илья БОГОМОЛОВ
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В поселке Чертково заведено уголовное дело на местного жителя, которого подозревают в развратных действиях со школьницами. Как рассказал источник в правоохранительных органах, в апреле текущего года 59-летний мужчина занимался у себя дома непотребствами, и при этом присутствовали три девочки - ученицы 7, 8 и 9 классов.

Известно, что мужчина еще не был судим, работает в крупной организации. Школьницы же стоят на учете в ПДН. Обстоятельства произошедшего пока не установлены, возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ, ведется расследование.

Добавим, что недавно в Новошахтинске вынесли приговор мужчине, который надругался над своей падчерицей школьного возраста. Ближайшие 12 лет он проведет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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