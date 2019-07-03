На троих маршрутах Ростова-на-Дону выпустили новые автобусы

3 Июль 20:57 2019-07-03T20:59:08+03:00

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В Ростове-на-Дону на городские маршруты № 26, 94 и 96 вышли новые автобусы марки Volgabus (узнать из можно по красному цвету бортов). Об этом сообщила транспортная компания "Ипопат-Юг", которая обслуживает данные номера. Перевозчик закупил новые машины, работающие на газомоторном топливе. Они оборудованы кондиционерами, валидаторами нового поколения, электронными табло, пандусами, а также системами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

"ЛиАЗы", которые раньше использовала компания, при высокой температуре воздуха не выдерживали и ломались. Поэтому во избежание технических неполадок перевозчик был вынужден временно отказаться от работы кондиционеров в салонах, что вызывало недовольство ростовчан.

- Отметим, что вышедшие на маршруты новые автобусы - только первая партия "Волгобасов". В дальнейшем автопарк на маршрутах 94, 96 и 26 будет обновлен на сто процентов, - заверили в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU