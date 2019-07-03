2019-07-03T21:21:09+03:00
Общество

Ростовская область выделила на снос аварийных домов более 15 млн рублей

Деньги пойдут в Новошахтинск и Таганрог
Илья БОГОМОЛОВ
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Реальная ситуация в Новошахтинске.Реальная ситуация в Новошахтинске.Фото: Илья БОГОМОЛОВ
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Из резервного фонда Ростовской области выделены деньги на снос и демонтаж отселенных аварийных многоквартирных домов в Таганроге и Новошахтинске. Об этом сообщает правительство региона.

Почти 13,4 миллиона рублей из общей суммы выделено для Новошахтинска (пять домов), для Таганрогу - 2,3 миллиона (два здания). Ликвидацией строений займутся органы местного самоуправления. Они и обратились за помощью к губернатору, чтобы получить деньги на выполнение данной задачи.

Напомним, снос расселенных домов является одним из обязательных мероприятий федеральной программы по переселению из аварийного жилья. В Новошахтинске, например, некоторые руины двухэтажек стоят в полуразрушенном состоянии уже больше пяти лет. Но гораздо больше проблемой является то, что новые дома, куда должны переселиться люди, либо очень медленно строятся, либо не строятся вовсе. Десятки семей оказались в ситуации, когда их старая квартира уже разрушена, а новую власти еще не предоставили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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