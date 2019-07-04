2019-07-04T10:08:43+03:00
Общество

Отключение света 4 июля 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света 4 июля 2019
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света 4 июля 2019.Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света 4 июля 2019.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Отключение света 4 июля 2019 в городе Ростове-на-Дону: где и когда. Энергетики сообщили об отключениях электричества в донской столице. Они продлятся с 09:00 до 17:00 четверга.

Речь о том, что не будут работать телевизоры, холодильники и другие электроприборы в домах, которые расположены, в том числе в центре города, а также на окраине.

В частности, неудобства придется терпеть жителям домов и офисов в переулке Днепровский, 124/5; ДНТ «Восход»; ДНТ «Ветеран РСМ», а также на улице Филимоновская, 119-123, улице Лермонтовская, 81-85, 52-56, улице Малюгиной, 128-138; в переулке Соборный, 68-78, 55, в переулке Буденновский 66-70, улице Города Ле-Ман 5А и проспекте Коммунистический, 41-47, 43/1, 43/2, 43/4, 43А, 43Б, 55.

Известно, что отключния плановые. Их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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