2019-07-04T10:18:49+03:00
Общество

В Ростовской области собрали больше трех миллионов пшеницы

Убрана треть площадей
Ольга ГОПАЛО
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По последним данным уже убрано 3,2 миллиона тонн озимой пшеницы. Фото: Правительство РО.По последним данным уже убрано 3,2 миллиона тонн озимой пшеницы. Фото: Правительство РО.
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На Дону хлебоуборочная компания в самом разгаре. Как сообщили в региональном минсельхозе, уже убрана почти треть площадей. В частности в тройке лидеров по сбору ранних зерновых - Зимовниковский, Песчанокопский и Сальский районы. Там уже убрано от 78 до 86 тысяч гектаров полей.

При этом наибольшую урожайности специалисты зафиксировали в Мясниковском районе, там она составила 47 центнеров с гектара. Чуть поменьше в Зерноградском и Кагальницком районах – более 43 центнеров с гектара.

В ведомстве добавили, что по последним данным уже убрано 3,2 миллиона тонн озимой пшеницы, а озимого ячменя и зернобобовых - 155 и 166 тысяч тонн соответственно. А в южных районах уже приступили к уборке яровых.

Известно, что темпы уборочных работ в этом году очень высокие, а урожайность пока на центнер превышает прошлогодние показатели. Сейчас основная задача для селян - собрать выращенный урожай в кратчайшие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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