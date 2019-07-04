Бывшего мэра города Шахты будут судить за мошенничество и взятку

СЕГОДНЯ 10:19 2019-07-04T10:44:50+03:00

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Прокуратура Ростовской области распространила официальное сообщение об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении ныне уже бывшего главы администрации города Шахты. Согласно версии правоохранительных органах, он получил взятку через посредника, а еще злоупотреблял доверием знакомого.

В частности, весной 2017 года через своего заместителя он взял от представителя местного рынка 70 тысяч рублей, обещая взамен не проводить проверки и не привлекать к ответственности лиц, «осуществлявших незаконную нестационарную торговлю на прилегающей к рынку территории».

- В период с декабря 2011 года по октябрь 2014 года, занимая должность заместителя главы администрации города, путем злоупотребления доверием похитил денежные средства своего знакомого в сумме 1 600 000 рублей, полученные в виде займа, предназначенного для приобретения и ремонта квартиры, - пояснили в прокуратуре Ростовской области.

Уголовное дело уже передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU