2019-07-04T10:43:18+03:00
Общество

В Ростовской области 36 тысяч семей получили сертификаты на региональный материнский капитал

Треть из них его уже потратили
Ольга ГОПАЛО
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Треть из них уже потратили деньги на улучшение жилищных условий и покупку авто.Треть из них уже потратили деньги на улучшение жилищных условий и покупку авто.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Ростовской области подсчитали, что сертификаты на региональный материнский капитал получили уже 36 тысяч семей. Цифры за семь лет озвучили в донском правительстве. Известно, что треть из них - а именно 12 тысяч семей, уже обналичили сертификаты на свои нужды.

Так, в настоящее время размер выплаты составляет 117 754 рубля. Ее могут получить малоимущие при рождении или усыновлении третьего и последующих детей до конца 2021 года.

Деньги семья может потратить на улучшение жилищных условий, в том числе в качестве первоначального взноса на ипотеку, а также возможность погашать займ до исполнения ребенку трех лет. Также сертификат предусмотрен для оплаты ремонта, получения образования, лечения, приобретения авто, газификацию, водоснабжение и бурение колодца или скважины - что особенно актуально для сельской местности, а также для товаров, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

В правительстве добавили, что чаще всего семьи улучшают жилищные условия либо покупают машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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