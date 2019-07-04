2019-07-04T10:58:57+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону впервые провели пересадку роговицы глаза

Операцию сделали же четверым пациентам
Ольга ГОПАЛО
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За почти четыре года реализации программы трансплантологии на Дону проведено 139 трансплантаций.За почти четыре года реализации программы трансплантологии на Дону проведено 139 трансплантаций.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Ростове-на-Дону впервые провели операцию по кератопластике, или иными словами – пересадке роговицы глаза. Значимое событие произошло в Ростовской областной клинической больнице. Ранее таких пациентов отправляли в Москву.

Известно, что в общей сложности в донской столице операция уже сделана четверым пациентам, самому младшему из которых - 64 года. Врачи говорят, что состояние каждого полностью соответствует прогнозам и на днях все будут выписаны из медучрждения.

По словам регионального министра здравоохранения Татьяны Быковской, кератопластика входит в перечень высокотехнологичных медицинских вмешательств, оплачиваемых за счет бюджета. К слову, уже в будущем году по ОМС подобную операцию смогут сделать еще 25 дончанам. При том, что в реестре нуждающихся их в три раза меньше - всего восемь человек.

Кстати, в этой же больнице уже пересадили 88 почек (в том числе одна операция была проведена в комплексе с поджелудочной железой, - прим. автр.), 40 раз - печень и 11 раз сердце. Итого за почти четыре года реализации программы трансплантологии проведено 139 трансплантаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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