«Машуля молодец»: «Глотательница жезла» из Ростова-на-Дону опубликовала пляжное фото

СЕГОДНЯ 11:33 2019-07-04T11:33:02+03:00

Маша Форт которая всего несколько месяцев назад шокировала общественность своим стремлением к победе - девушка попыталась проглотить полицейский жезл на фоне патрульной машины. Фото: Инстаграм Маши Форт.

Красавица поразмышляла на тему, как не быть истеричкой

Изменить размер текста: A A

Красавица из Ростова-на-Дону Маша Форт которая всего несколько месяцев назад шокировала общественность своим стремлением к победе - девушка попыталась проглотить полицейский жезл на фоне патрульной машины, чтобы выиграть операцию по увеличению груди, на этот раз решили поразмышлять на тему истерик.

Свой пост в Инстаграм она сопроводила фото в купальнике, демонстрируя ювелирную работу пластических хирургов. А размышлениями-советами попыталась помочь всем ревнивицам. В частности, среди ее советов были такие: перестать проводить расследования в соцстеях, не выносить любимому мозг, не отчитывать при друзьях и посторонних.

masha_fort777 КАК НЕ БЫТЬ ИСТЕРИЧНОЙ

- Перестань ненавидеть всех баб, с которыми когда-то поздоровался твой мужик, - предупредила она. - Какая к черту разница, если что-то произойдет, то ты никак не повлияешь.

Поклонник оценили пост-назидание, оставив такие комментарии: «Машуля молодец» и «На заметку многим мужикам, которые ведут себя хуже всякой бабы».

ИСТОЧНИК KP.RU