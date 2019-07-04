"Каста" выпустила песню про секс

СЕГОДНЯ 12:36 2019-07-04T12:41:33+03:00

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Рэперы из группы "Каста" порадовали поклонников новой песней. В соавторстве с группой BrainStorm они записали трек "Про секс" и снялись в клипе на эту композицию.

В новом музыкальном творении мастера хип-хопа из Ростова-на-Дону сетуют на то, что отцы в свое время не рассказывали им про близость с женщиной. Причем, участники коллектива уже давно сами стали папами и теперь задаются вопросом - как же им рассказать детям "про это".

Каста & BrainStorm - Про секс .(Official Audio)

- В детстве во время "этих" сцен в кино родители старались заслонить собой телевизор, а если сцены были весьма продолжительными, то меня выпроваживали из комнаты и закрывали дверь. Мне оставалось только подслушивать под дверью чарующие саундтреки эротического кино, - рассказал участник группы Хамиль. - Из-за неловкости происходящего между мной и родителями вопрос обоюдно так и не освещался. Я догадывался, что родители собирались передать эту задачу старшему брату. Мой брат таким же образом надеялся на моих старших товарищей, а последние крепко верили в силу просвещения из надежных печатных источников. Так и сложилось, я в первом классе открыл учебник и увидел все интересующие меня атрибуты: какой-то незадачливый художник пририсовал их к персонажам книги шариковой ручкой, а также подчеркнул их основные функции. Я тут же стал во всем разбираться.

ИСТОЧНИК KP.RU