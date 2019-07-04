В Зернограде мужчина угнал машину, которую хозяин ремонтировал

СЕГОДНЯ 14:20 2019-07-04T14:27:57+03:00

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В Зернограде местный житель попал под следствие. Согласно официальной версии, 34-летний мужчина угнал чужую машину.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он проходил мимо «шестерки», которую ремонтировал хозяин, - рассказали подробности в ГУ МВД России по Ростовской области. - Злоумышленник дождался, пока владелец отвлечется, сел в авто и уехал в гости к своему знакомому.

Полицейские, к которым обратился возмущенный хозяин, достаточно быстро нашли автомобиль, а затем и установили личность подозреваемого. На время расследования уголовного дела ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

А машину вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU