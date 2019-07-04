В Ростове-на-Дону в каюте капитана нашли шесть тысяч сигарет

СЕГОДНЯ 14:46 2019-07-04T14:46:37+03:00

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В Ростове-на-Дону у капитана одного из сухогрузов нашли контрабанду. Инцидент произошел в Речном порту донской столицы. Как рассказали в Южном таможенном Управлении, теплоход прибыл из Турции. На его борту были найдены шесть тысяч сигарет. Табачные блоки находились в каюте капитана - гражданина Азербайджана. Правда, мужчина пояснил, что не знал о том, что товар надо декларировать, а потому таможенную декларацию он не подавал.

- В соответствии с таможенным законодательством государств, входящих в Евразийский экономический союз, на ввоз табачных изделий установлены запреты и ограничения, - рассказали таможенники. - В частности, для одного человека запрещено ввозить более 200 сигарет или 50 сигар, а также свыше 250 граммов табака.

В итоге, незнание закона не освобождает от ответственности. В отношении мужчины возбудили административное дело. Теперь капитану грозит крупный денежный штраф. Товар был изъят.

ИСТОЧНИК KP.RU