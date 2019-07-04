Билеты на российский этап FORMULA 1 можно приобрести со скидкой

СЕГОДНЯ 15:05 2019-07-04T15:05:54+03:00

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С 26 по 29 сентября 2019 года в городе Сочи состоится одно из главных спортивных событий года - FORMULA 1. ВТБ является титульным спонсором этапа ГРАН-ПРИ РОССИИ 2019. А потому клиенты банка смогут приобрести билеты со скидкой.

- Для получения скидки необходимо при покупке билетов через промо-страницу на сайте мероприятия ввести первые шесть цифр номера своей карты ВТБ в специальном поле, - рассказали в пресс-службе банка. - В случае, если билеты приобретаются в одной из официальных касс мероприятия или через call-центр организатора, то первые шесть цифр номера карты необходимо сообщить сотруднику. Скидка на билет составит десять процентов. А каждый клиент ВТБ сможет купить не более десяти билетов со скидкой на одну карту. Эксклюзивное предложение действует до 29 сентября включительно.

К слову, прием заявок от СМИ на аккредитацию будет осуществляться до 8 августа текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU