Билеты на российский этап FORMULA 1 можно приобрести со скидкой
С 26 по 29 сентября 2019 года в городе Сочи состоится одно из главных спортивных событий года - FORMULA 1. ВТБ является титульным спонсором этапа ГРАН-ПРИ РОССИИ 2019. А потому клиенты банка смогут приобрести билеты со скидкой.
- Для получения скидки необходимо при покупке билетов через промо-страницу на сайте мероприятия ввести первые шесть цифр номера своей карты ВТБ в специальном поле, - рассказали в пресс-службе банка. - В случае, если билеты приобретаются в одной из официальных касс мероприятия или через call-центр организатора, то первые шесть цифр номера карты необходимо сообщить сотруднику. Скидка на билет составит десять процентов. А каждый клиент ВТБ сможет купить не более десяти билетов со скидкой на одну карту. Эксклюзивное предложение действует до 29 сентября включительно.
К слову, прием заявок от СМИ на аккредитацию будет осуществляться до 8 августа текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU