В Ростове-на-Дону на Западном разукрасили легковушку, напомнив про долги
В социальных сетях Ростова-на-Дону появились фотографии изуродованной легковушки с ростовскими номерами. На снимках видно, что на серебристой легковушке кто-то написал черной краской «Верни долг» прямо на капоте.
- На Западном кому-то напомнили, что нужно возвращать долг, - подписал автор кадров.
В итоге, под постом уже больше сотни лайков и полсотни комментариев.
- Вариантов много - колекторы, друзья, супруга, дети, любовница, сосед, механик из автосервиса...и т.д.- строят догадки одни.
- При чем здесь машина? Зачем портить? - не понимают другие.
- Найти того художника и рожу расписать в хохлому, - предлагают вариант третьи.
Кто-то из горожан пишет, что нужно взять такую расправу с должниками на вооружение. В ответ на это их предупреждают, что это уже порча имущества, и, как итог, статья.
- Только вот заниматься этим вряд-ли будут, - предположил один из ростовчан.
Хотя многие уверены, что хозяин иномарки знает, откуда ветер дует.
ИСТОЧНИК KP.RU