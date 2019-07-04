«Очень аппетитная фигура»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала фото в нижнем белье
В Инстаграме поющей «Мисс Россия» Татьяны Котовой жарко как никогда. В разгар лета модель опубликовала горячий снимок, на котором она позирует на спинке дивана в нижнем белье.
- Почему-то многие думают, что любая девушка мечтает о красивом и богатом муже, но на самом деле мы мечтаем много есть и не толстеть, согласны? - подписала фото красавица.
- Если есть и не толстеть, богатый муж сам найдется, - предположила одна.
- А если и мечтать о муже, то о том, который не 90% времени проводит на работе, а о добром, теплом, среднезарабатывающем мужчине, - рассказала о своих жизненных ценностях другая.
- Многие девушки считают, что парни хотят супер красивых девушек, а на самом деле парни хотят лежать на диване ничего не делать, - очертил свою точку зрения один из ее поклонников.
В итоге, фанаты красавицы всего за несколько часов поставили под фотокарточкой больше 13 тысяч лайков. В числе комментариев были такие комплименты: «Почему вы такая красивая », «Наконец то эротИКА», «Секси», «Прекрасны, притягательны, умны!», «Танечка, ты безупречна», «Я бы съел тебя» и «Очень аппетитная фигура».
ИСТОЧНИК KP.RU