«Очень аппетитная фигура»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала фото в нижнем белье

СЕГОДНЯ 17:30 2019-07-04T17:30:59+03:00

Под снимком же больше 13 тысяч лайков

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В Инстаграме поющей «Мисс Россия» Татьяны Котовой жарко как никогда. В разгар лета модель опубликовала горячий снимок, на котором она позирует на спинке дивана в нижнем белье.

- Почему-то многие думают, что любая девушка мечтает о красивом и богатом муже, но на самом деле мы мечтаем много есть и не толстеть, согласны? - подписала фото красавица.

- Если есть и не толстеть, богатый муж сам найдется, - предположила одна.

- А если и мечтать о муже, то о том, который не 90% времени проводит на работе, а о добром, теплом, среднезарабатывающем мужчине, - рассказала о своих жизненных ценностях другая.

kottova Почему-то многие думают, что любая девушка мечтает о красивом и богатом муже

- Многие девушки считают, что парни хотят супер красивых девушек, а на самом деле парни хотят лежать на диване ничего не делать, - очертил свою точку зрения один из ее поклонников.

В итоге, фанаты красавицы всего за несколько часов поставили под фотокарточкой больше 13 тысяч лайков. В числе комментариев были такие комплименты: «Почему вы такая красивая », «Наконец то эротИКА», «Секси», «Прекрасны, притягательны, умны!», «Танечка, ты безупречна», «Я бы съел тебя» и «Очень аппетитная фигура».

ИСТОЧНИК KP.RU