2019-07-04T17:30:59+03:00
Общество

«Очень аппетитная фигура»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала фото в нижнем белье

Под снимком же больше 13 тысяч лайков
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
В Инстаграме поющей «Мисс Россия» жарко как никогда. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.В Инстаграме поющей «Мисс Россия» жарко как никогда. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
Изменить размер текста:

В Инстаграме поющей «Мисс Россия» Татьяны Котовой жарко как никогда. В разгар лета модель опубликовала горячий снимок, на котором она позирует на спинке дивана в нижнем белье.

- Почему-то многие думают, что любая девушка мечтает о красивом и богатом муже, но на самом деле мы мечтаем много есть и не толстеть, согласны? - подписала фото красавица.

- Если есть и не толстеть, богатый муж сам найдется, - предположила одна.

- А если и мечтать о муже, то о том, который не 90% времени проводит на работе, а о добром, теплом, среднезарабатывающем мужчине, - рассказала о своих жизненных ценностях другая.

kottovakottova
Почему-то многие думают, что любая девушка мечтает о красивом и богатом муже
13989 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Многие девушки считают, что парни хотят супер красивых девушек, а на самом деле парни хотят лежать на диване ничего не делать, - очертил свою точку зрения один из ее поклонников.

В итоге, фанаты красавицы всего за несколько часов поставили под фотокарточкой больше 13 тысяч лайков. В числе комментариев были такие комплименты: «Почему вы такая красивая », «Наконец то эротИКА», «Секси», «Прекрасны, притягательны, умны!», «Танечка, ты безупречна», «Я бы съел тебя» и «Очень аппетитная фигура».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новочеркасске хулиган, будучи на машине, выхватил на ходу сумку у прохожего
Мемориал на Самбекских высотах будет отреставрирован к 75-летию Победы
Из квартиры ростовчанки украли технику и строительных инструментов на 160 тысяч рублей
«Не позорьте мужа!»: Хейтеры раскритиковали платье супруги футболиста Дмитрия Тарасова, в котором она пришла на свадьбу
В Ростовской области из-за надувного матраса едва не погибли двое парней
В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей, которые утонули в пруду
Бутерброд: в центре Ростова-на-Дону легковушку смяло между двух автобусов
В Ростове-на-Дону на Западном разукрасили легковушку, напомнив про долги
В Ростовской области браконьеров осудили на 200 часов исправительных работ
Билеты на российский этап FORMULA 1 можно приобрести со скидкой
В Ростове-на-Дону в каюте капитана нашли шесть тысяч сигарет
В Зернограде мужчина угнал машину, которую хозяин ремонтировал
"Каста" выпустила песню про секс
«Машуля молодец»: «Глотательница жезла» из Ростова-на-Дону опубликовала пляжное фото
В Ростове-на-Дону впервые провели пересадку роговицы глаза
В Ростовской области 36 тысяч семей получили сертификаты на региональный материнский капитал
Бывшего мэра города Шахты будут судить за мошенничество и взятку
В Ростовской области собрали больше трех миллионов пшеницы
Отключение света 4 июля 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
Территория вокруг "Ростов-Арены" засохла
Ростовская область выделила на снос аварийных домов более 15 млн рублей
На троих маршрутах Ростова-на-Дону выпустили новые автобусы
Жителя Ростовской области подозревают в развратных действиях с тремя школьницами
В аварии под Ростовом-на-Дону погибла 6-летняя девочка
От 3% годовых: ВТБ начинает рефинансировать автокредиты
В Ростовской области к 12 годам приговорили мужчину, который насиловал падчерицу-школьницу
Открыл бутылку тапком: рэпер Баста повторил трюк за Джейсоном Стейтемом