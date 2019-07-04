2019-07-04T18:04:08+03:00
Происшествия

В Ростовской области из-за надувного матраса едва не погибли двое парней

Спасатели вовремя пришли на помощь
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС РО
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В хуторе Калинин Октябрьского района местные спасатели вовремя пришли на помощь двум отдыхающим. Молодые люди (им по 22 года), будучи на надувном матрасе, слишком далеко отплыли от берега. Когда они находились уже на судовом ходе, матрас лопнул.

- Недалеко от места происшествия проходил патрульный катер спасателей Багаевского подразделения областной службы, - рассказали в департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС по РО. - Спасенных доставили на берег, где им прочитали о правилах поведения на воде.

В тот же день житель Новошахтинска, приехавший в донскую столицу, решил искупаться, но не рассчитал силы. Течение Нахичеванской протоки реки Дон стало уносить 29-летнего пловца в сторону понтонного моста, где находится наиболее опасный участок акватории. Мужчину вовремя заметил спасатель, который кинулся на помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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