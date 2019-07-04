2019-07-04T18:04:46+03:00
Общество

«Не позорьте мужа!»: Хейтеры раскритиковали платье супруги футболиста Дмитрия Тарасова, в котором она пришла на свадьбу

Пара поздравила рэпера T-killah с рождением новой семьи
ГОШЕВ Игорь
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Хейтеры никак не могут оставить в покое влюбленную пару. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.Хейтеры никак не могут оставить в покое влюбленную пару. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.
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В Инстаграм супруги футболиста Тарасова - уроженки Ростовской области и вице-«Мисс Россия» Анастасии десятки комментариев от поклонников. Поводом для этого послужило фото, которое оба супруга опубликовали на своих страничках в социальных сетях.

- День Рождения новой семьи Тарасовых! Ура! Мы вас очень любим и поздравляем, - подписали они кадр.

Вероятно, речь идет о брате спортсмена - рэпере T-killah. Судя по снимку, на торжество Дмитрий пришел на костылях. Но не этот факт сразил поклонников. Вместо пожелания счастья новой семье, они обратили критику на супругу футболиста, а точнее на платье.

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День Рождения новой семьи Тарасовых! Ура!
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Подписчики оставили такие комментарии: «Будто с соревнований по бальным танцам», «Такая девушка красивая и такое ужасное платье, как из 90-х», «Красивая пара! Но платье как у циркачки, извините», «Как лягушка» и «Не позорьте мужа, неужели ему все равно как вы одеты?».

Но многие вступились за молодую женщину: «Настя, какая ты красавица!», «Суперские!», «Настя, вы очень красивая, женственная, нежная девушка. И Дмитрий рядом с вами расцвел. Не зря говорят, что от женщины зависит погода в доме. По вам видно, что у вас полный штиль. Приятно смотреть».

- Маленькое черное (красное/кремовое/бежевое) платье сюда бы подошло куда больше, с миниатюрными украшениями. И была бы конфетка, - посоветовал модели кто-то из диванных стилистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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