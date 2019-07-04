Из квартиры ростовчанки украли технику и строительных инструментов на 160 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:17 2019-07-04T18:18:42+03:00

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В Советском районе местные стражи порядка раскрыли кражу из квартиры ростовчанки. Неизвестные проникли в жилище, когда дома никого не было, они ухитрились вытащить громоздкую бытовую технику и строительные инструменты. Ростовчанка подсчитала, что общая сумма ущерба превысила 160 тысяч рублей. Женщине повезло, так как полицейские смогли найти злоумышленников.

- Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых задержали двоих местных жителей 33 и 45 лет, - рассказали в правоохранительных органах. - Оперативники выяснили, что они через окно проникли в квартиру и совершили кражу.

Не исключено, что мужчины регулярно промышляли кражами, так как оба уже судимы за аналогичное преступление. Они задержаны, решается вопрос о мере пресечения на время расследования уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU