Мемориал на Самбекских высотах будет отреставрирован к 75-летию Победы
Мемориал героям прорыва Миус-фронта на Самбекских высотах приведут в порядок к 9 мая следующего года, когда страна будет отмечать 75-летие Победы. На разработку проектной документации по реставрации мемориала выделено свыше 3,8 млн рублей.
- После подготовки документации проект пройдет госэкспертизу и начнутся ремонтные работы, - сообщили в правительстве Ростовской области, добавив, что в последний раз памятник приводили в порядок пять лет назад.
К слову, к этому знаменательному дню на высотах откроется и военно-исторический музейный комплекс. Общая строительная готовность составляет более 60%: завершены работы по бетонированию окопов и блиндажей военно-исторической экспозиции, оборудуются площадки под установку военной техники. Строительные работы планируется завершить к августу этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU