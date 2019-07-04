Мемориал на Самбекских высотах будет отреставрирован к 75-летию Победы

СЕГОДНЯ 18:33 2019-07-04T18:35:56+03:00

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Мемориал героям прорыва Миус-фронта на Самбекских высотах приведут в порядок к 9 мая следующего года, когда страна будет отмечать 75-летие Победы. На разработку проектной документации по реставрации мемориала выделено свыше 3,8 млн рублей.

- После подготовки документации проект пройдет госэкспертизу и начнутся ремонтные работы, - сообщили в правительстве Ростовской области, добавив, что в последний раз памятник приводили в порядок пять лет назад.

К слову, к этому знаменательному дню на высотах откроется и военно-исторический музейный комплекс. Общая строительная готовность составляет более 60%: завершены работы по бетонированию окопов и блиндажей военно-исторической экспозиции, оборудуются площадки под установку военной техники. Строительные работы планируется завершить к августу этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU