В Новочеркасске хулиган, будучи на машине, выхватил на ходу сумку у прохожего

СЕГОДНЯ 19:19 2019-07-04T19:22:45+03:00

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В Новочеркасске местный житель обратился в полицию с заявлением. Мужчина рассказал, что у него похитили сумку, в которой находились мобильный телефон и крупная сумма денег.

- Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 31-летнего жителя города Шахты, ранее судимого за самоуправство, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области.

Полицейские выяснили, что злоумышленник, проезжая мимо потерпевшего на автомобиле, вырвал у него из рук сумку и скрылся. Пока его искали, он успел потратить около 40 тысяч украденных денег на личные нужды, а вот телефон оставил себе.

Сейчас мобильный стал доказательством по уголовному делу, возбужденному по факту грабежа. На время расследования с жителя Шахты взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. А грозит ему до семьи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU