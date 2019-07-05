Во время пожара ростовчане оттащили от огня чужой автомобиль BMW

СЕГОДНЯ 09:27 2019-07-05T09:31:24+03:00

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В социальных сетях жители Ростова-на-Дону выражают уважение мужчинам, которые спасли чужой автомобиль во время пожара. ЧП произошло 4 июля на улице Козлова, 61. Как сообщили сотрудники МЧС, горела хозяйственная постройке на площади в 50 квадратных метров. Огонь потушили за 40 минут, пострадавших нет.

В социальных сетях появились фото и видео с места происшествия. На них виден высокий железный забор, за которым полыхает пожар. Под оградой стояло несколько припаркованных автомобилей, владельцы которых поспешили убрать машины, чтобы они не повредились от жара. Но один автомобиль - черный BMW - никто так и не вышел отгонять. Тогда очевидцы ЧП, пожалев иномарку, отбуксировали ее подальше от раскаленного забора. Во время "спасательной операции" мужчинам пришлось и немало двигать машину собственными руками, но десяток крепких ростовских парней справился с этой задачей с юмором.

Спасение БМВ на Козлова во время пожара 4.7.2019. Ростов-на-Дону Главный

Автор видео посетовал, что хозяин BMW не оставил на лобовом стекле бумажки с номером телефона. Если бы не добрая инициатива мужчин, автовладелец мог бы остаться без любимой BMW.

ИСТОЧНИК KP.RU