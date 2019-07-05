В Ростовской области при столкновении грузовика и легковушки пострадали два человека

СЕГОДНЯ 09:45 2019-07-05T09:56:51+03:00

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В Ростовской области разбираются в обстоятельствах аварии, которая случилась в пятницу, 5 июля, на трассе «Дон».

- В 6:29 на телефон оперативного дежурного поисково-спасательной службы поступил звонок с сообщением о ДТП в Чертковском районе, где легковой автомобиль «Хонда» столкнулась с грузовиком, - рассказали в областном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС.

В результате водитель и пассажирка легковушки оказались заблокированными в своем автомобиле. Прибывшие на место ЧС спасатели при помощи специального гидравлического инструмента деблокировали пострадавших и передали их бригаде медиков для дальнейшей госпитализации. Водитель грузовика от госпитализации отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU