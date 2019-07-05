СЕГОДНЯ 09:45 2019-07-05T09:45:53+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируют отключать свет 5 июля 2019. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируют отключать свет 5 июля 2019

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Отключение света в Ростове-на-Дону 5 июля 2019: где и когда. Как сообщили энергетики, в донской столице запланированы отключения электричества. Речь идет о десятках домов, расположенных в разных районах города. Известно, что отключения плановые — их цель не допустит возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дону не будет света 5 июля

с 09:00 до 15:00:

- ул. Доватора 243/42, 235, 131; ул. Западная 101, 117/2, 119/1, 125-127, 55, 62А, 68, 68Г, 11-45, 22-52, 85-87; ул. Еременко 58, 79/2, 81, 61-79, 67/2, 44А, 55; ул. Калининградская 64, 23-75, 32-62; ул. Шишкина 2-40, 5-43; ул. Карпатская 1-37, 2-42, 1/65; ул. Ковалевской 1-41; ул. Байкальская 1-39, 2-36; ул. Гранатовая 13/44В; ул. Линейная 1-35, 2-38; ул. Лобачевского 1-41, 2-34; ул. Семипалатинская 1-39, 2-42; ул. Шекспира 1-39, 2-40; С/т «Ростов-Главный».

с 09:00 до 16:00:

- ул. 1-я Баррикадная 42, 48, 50/2; ул. Токарная 47А.

- ул. Щербакова 1-67, 2-50; ул. Курчатова 1-5; ул. Пулемётная 1-19, 2-16; пер. Запрудный 1-19, 2-16; ул. Молодёжная 1-11, 2-12; ул. 12 Декабря 1-21, 2-26; ул. Фабричная 1-7, 2-36; ул. Алеутская 1-53, 30-68; пер. Аджарский 1-11, 2-10; ул. Соревнования 1-23, 2-24.

- ул. Коровкина 22-46, 21-45; ул. Скрыпника 61-63, 66-70.

с 09:00 до 17:00:

- пер. Глазунова 3-29, 28-36; ул. Красносельская 9-15, 22-36; ул. Кустанайская 1-79, 2-80; ул. Миллеровская 1-67, 2-72; ул. Мичуринская 24-56, 65-91; ул. Развиленская 35-79, 36-80; ул. Ровенская 1-25, 2-26; ул. Толмачёва 1-73, 12-90; пер. Белозёрский 4/3, 11-19, 16-18; ул. Благодатная 2-36, 5-41; пер. Вагайский 1-39, 2-38; ул. Вольская 1-13, 2-34; пер. Выгодский 1-17, 2-16; пер. Вязовский 1-15, 2-32; пер. Еланский 1-27, 2-20; пер. Елецкий 1-19; пер. Знаменский 1-19, 2-20; пер. Кислородный 2-8, 7-15, 21-23; ул. Лесопарковая 45-63, 56-90; ул. Говорова 1-61, 2-64; пер. Дивный 1-13, 2-14, 43-49, 66-78; ул. Заветинская 1-33, 2-38; ул. Мадояна 58-110, 83-137, 110А, 137А; ул. Разина 47-63, 106-134; ул. Родниковая 6-20, 25-39, 28-40.

- ул. Профсоюзная 49-85.

- ул. Шостаковича 13-35; пер. Крамского 2-20; пер. Поленова 1-17, 2-18; пер. Третьякова 1-17, 2-10; пер. Левитана 1-9, 2-16; пер. Хачатуряна 1-23, 2-16.

с 10:00 до 16:00:

- ул. Минский 1-39, 2-38; ул. Лесозащитная 25-37; ул. Двинская 19-37, 46-66; ул. 26-го Июня 51-99, 48-96; ул. Печорская 36-56, 31-51; ул. Волжская 51-97, 56-104; ул. Камская 57-99, 44-88; ул. Тихого Дона 61-77, 46-60; пер. Читинский 1-23, 2-26; пер. Иркутский 1-46, 2-48; пер. Архангельский 1-29, 2-28.

ИСТОЧНИК KP.RU