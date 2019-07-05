2019-07-05T09:47:03+03:00
Общество

Через три года расплачиваться банковскими картами станут в два раза чаще

К такому выводу пришли эксперты ВТБ
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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Оплата покупок по банковским картам через три года вырастет вдвое. Таким образом до 2021 года объем безналичных расчетов увеличится до 42,1 трлн рублей. Такие прогнозы озвучили во время заседания рабочей группы при ассоциации банков «Россия» эксперты ВТБ.

Одна из основных причин роста - потребность покупателей, которые предпочитают не носить с собой наличные. Другая - увеличение парка POS-терминалов, то есть предоставление все более широкому кругу торговых точек возможности принимать карты к оплате. Их число может вырасти на 58 процентов, и к 2021 году эта цифра может составить до 4,1 миллиона. Кроме того, перспектива роста (на 31 процент) в расчете на один терминал в год есть у безналичного оборота. В минувшем году эта цифра составляла 7,6 миллиона рублей, а через три года станет на 2,3 миллиона больше.

По прогнозам экспертов ВТБ, стоимость эквайринга также станет выше. Средний размер межбанковской комиссии и комиссии в адрес платежных систем может возрасти до 2,9 процента, то есть на 0,24 п.п.

Кроме того, как отметил вице-президент банка Алексей Киричек, на удвоение безналичных расчетов в ближайшие три года повлияют и увеличение доли премиальных карт, и улучшенные условия по программам лояльности.

К слову, в ЦБ заявили, что в минувшем году уже чуть более половины всех платежей производились безналичным способом оплаты. А объем операций по переводам с карты на карту превысил число операций по снятию наличных: друг другу жители нашей страны в сумме перевели 27,4 трлн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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