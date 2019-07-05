В Ростове-на-Дону на одной из улиц провалился свежий асфальт

СЕГОДНЯ 10:15 2019-07-05T10:23:46+03:00

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Ростовские водители жалуются на ремонт дороги на улице Фурмановской. Один из шоферов сообщил в социальной сети, что 3 июля там клали новый асфальт, и в тот же день дорожное покрытие провалилось.

- Впечатление потрясающее! Еще днем трактор рыл ямы, а сейчас свежий асфальт провалился на сантиметров двадцать! - написал ростовчанин, выложив фото дорожного безобразия.

Другие водители поддержали его возмущение, оставив много ироничных комментариев о качестве ремонта ростовских дорог. Добавим, что сейчас на этой улице регулярно образуется пробка.

Напомним, три месяца назад Департамент автомобильных дорог города сообщал, что на Фурмановской были отремонтированы проблемные участки. Она регулярно попадает в список объектов, на ремонт которых выделяются деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU