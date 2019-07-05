2019-07-05T10:10:23+03:00
Общество

Погода на выходных в Ростове-на-Дону 6-7 июля 2019: метеорологи обещают ветер и до плюс 29 градусов

Выясняем, какая погода ожидается 6-7 июля 2019 в Ростове-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, какая погода ожидается 6-7 июля 2019 в Ростове-на-Дону.Выясняем, какая погода ожидается 6-7 июля 2019 в Ростове-на-Дону.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Погода на выходных в Ростове-на-Дону 6-7 июля 2019: метеорологи обещают ветер и до плюс 29 градусов. Еще в пятницу, 5 июля, в донской столице ожидается солнечная погода, в дневные часы воздух прогреется до плюс 28 градусов. Ветер — северо-западный, до трех метров в секунду.

В субботу, 6 июля, днем обещают от 23 до 27 градусов со знаком плюс. При этом ветер изменит свое направление на юго-западное, а заодно и скорость. В этот день прогнозируют до 14 метров в секунду.

В воскресенье, 7 июля, снова ясно. Днем до 29 градусов со знаком плюс. Ветер немного утихнет - до 11 метров в секунду.

Атмосферное все дни ниже нормы - до 752 миллиметров ртутного столба. Сильный ливень специалисты обещают к середине недели: в среду 10 июля. Начиная с первой половины дня, за шесть часов может выпасть до девяти миллиметров воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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