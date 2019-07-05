2019-07-05T10:18:00+03:00
Общество

В Ростовской области пропал 77-летний мужчина

Петр Мочалкин нуждается в медицинской помощи
Ольга ГОПАЛО
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Петр Мочалкин нуждается в медицинской помощи. Фото: "Лиза Алерт Юг".Петр Мочалкин нуждается в медицинской помощи. Фото: "Лиза Алерт Юг".
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В Ростовской области в розыск объявлен Петр Мочалкин. Известно, что 77-летний мужчина пропал во вторник, 2 июля. В тот день он вышел и своего дома, расположенного в Ростове-на-Дону. Однако до сих пор о его местонахождении не знают ни близкие, ни родные.

- В день исчезновения пенсионер был одет в светлые шорты цвета хаки, белую футболку с голубыми полосками и сандалии, - рассказали волонтеры, занимающиеся его поисками. - Рост мужчины 160 сантиметров, среднего телосложения, волос седые, глаза голубые.

Петр Валентинович нуждается в медицинской помощи. В поисковом отряде "Лиза Алерт Юг" просят не быть равнодушным к чужой беде. И, если вы что-то знаете о местонахождении Мочалкина, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

В настоящее время листовки с его изображением распространяют в сети Интернет.

АЛЛО!

Звоните 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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