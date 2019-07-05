В Ростовской области к трем годам приговорили контрабандиста орехов, который хотел подкупить полицейского
В Чертковском районе вынесли приговор мужчине, который попался на попытке подкупа стража порядка. В апреле машину местного жителя остановил полицейский, во время проверки выяснилось, что в багажнике находится большая партия орехов, на которые отсутствуют документы.
- На следующий день в территориальный отдел полиции прибыл хозяин груза, который предложил «решить проблему» за вознаграждение, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.
Мужчина попросил не проводить проверку и не выяснять происхождение орехов, за что он готов выложить 50 тысяч рублей. Во время передачи денег его задержали. Суд признал его виновным и приговорил к трем годам условно с испытательным сроком на два года. Он также должен заплатить штраф в 100 тысяч рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU