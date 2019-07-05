В Ростовской области 11,7 тысячи семей получают деньги за рождение первенца
В Ростовской области озвучили цифры по ежемесячным выплатам за рождение первенца или при усыновлении ребенка. Пособие начали выплачивать уже с прошлого года. Как рассказали в региональном министерстве труда и социального развития, на Дону его получают 11,7 тысячи семей. При этом размер составляет 10 413 рублей в месяц.
В ведомстве добавили, что деньги положены не всем, а тем родителям, чей среднедушевой доход ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума, установленного для нашего региона. В частности, для назначения выплаты специалисты учитывают годовой доход семьи. Для примера, доход семьи из трех человек не должен быть больше 46,8 тысячи в месяц. А деньги выплачивают до тех пор, пока малышу не исполнится полтора годика.
К слову, узнать подробности можно, позвонив по телефону, указанному ниже.
АЛЛО!
Телефон горячей линии ведомства (863) 234-00-99.
ИСТОЧНИК KP.RU