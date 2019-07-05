В Ростовской области 11,7 тысячи семей получают деньги за рождение первенца

СЕГОДНЯ 10:32 2019-07-05T10:32:11+03:00

В Ростовской области озвучили цифры по ежемесячным выплатам за рождение первенца или при усыновлении ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Ростовской области озвучили цифры по ежемесячным выплатам за рождение первенца или при усыновлении ребенка. Пособие начали выплачивать уже с прошлого года. Как рассказали в региональном министерстве труда и социального развития, на Дону его получают 11,7 тысячи семей. При этом размер составляет 10 413 рублей в месяц.

В ведомстве добавили, что деньги положены не всем, а тем родителям, чей среднедушевой доход ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума, установленного для нашего региона. В частности, для назначения выплаты специалисты учитывают годовой доход семьи. Для примера, доход семьи из трех человек не должен быть больше 46,8 тысячи в месяц. А деньги выплачивают до тех пор, пока малышу не исполнится полтора годика.

К слову, узнать подробности можно, позвонив по телефону, указанному ниже.

АЛЛО!

Телефон горячей линии ведомства (863) 234-00-99.

ИСТОЧНИК KP.RU