«Аппетит как рукой снимает!»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова продемонстрировала идеальную фигуру в бикини
«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова продемонстрировала поклонникам идеальную фигуру в бикини. Красавица опубликовала видео, которое уже посмотрели больше пяти тысяч раз.
- Результат есть, - с гордостью сообщила блондинка. - Наконец-то избавилась от лишнего жирка. Осталось теперь нарастить попочку и зафиксироваться лет на 20 в таком виде.
Девушка призналась, что не ест после шести, а стиль ее жизни - спорт. При росте в 176 сантиметров она весит 56,4 килограмма.
Поклонники искренне удивились.
- А разве у вас не так же было раньше? Когда и так все идеально, мелкие нюансы уже трудно заметить, только знающему глазу, - написала одна из подписчиц.
- Я в процессе: смотрю на вас, вдохновляюсь и аппетит как рукой снимает, - призналась другая.
- Фигура мечты, - сделала комплимент Валентине еще одна Интернет-поклонница.
ИСТОЧНИК KP.RU