«Аппетит как рукой снимает!»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова продемонстрировала идеальную фигуру в бикини

СЕГОДНЯ 11:05 2019-07-05T11:05:58+03:00

Девушка призналась, в чем секрет ее похудения. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.

Девушка призналась, в чем секрет ее похудения [видео]

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«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова продемонстрировала поклонникам идеальную фигуру в бикини. Красавица опубликовала видео, которое уже посмотрели больше пяти тысяч раз.

- Результат есть, - с гордостью сообщила блондинка. - Наконец-то избавилась от лишнего жирка. Осталось теперь нарастить попочку и зафиксироваться лет на 20 в таком виде.

Девушка призналась, что не ест после шести, а стиль ее жизни - спорт. При росте в 176 сантиметров она весит 56,4 килограмма.

rasulova_valentina Наконец-то избавилась от лишнего жирка. Осталось только нарастить попочку

Поклонники искренне удивились.

- А разве у вас не так же было раньше? Когда и так все идеально, мелкие нюансы уже трудно заметить, только знающему глазу, - написала одна из подписчиц.

- Я в процессе: смотрю на вас, вдохновляюсь и аппетит как рукой снимает, - призналась другая.

- Фигура мечты, - сделала комплимент Валентине еще одна Интернет-поклонница.

ИСТОЧНИК KP.RU