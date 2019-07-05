В Ростовской области потушили крупный пожар в частном доме

СЕГОДНЯ 11:14 2019-07-05T11:14:17+03:00

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В четверг, 4 июля, в хуторе Колесниково Матвеево-Курганского района потушили крупный пожар в частном доме. Как сообщили в региональной службе спасения, площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

- Благодаря оперативным действиям пожарных спасены люди, - пояснили в ГУ МЧС России по РО. - Пострадавших нет.

В тушении принимали участие восемь человек, которые задействовали две единицы техники. В этот же день 4 июля в Новошахтинске произошел крупный пожар (площадь 100 квадратных метров) в бесхозном помещении.

Спасатели призывают жителей строго соблюдать правила безопасного поведения. В случае обнаружения пожара надо звонить по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».

ИСТОЧНИК KP.RU