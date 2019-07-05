В Ростовской области потушили крупный пожар в частном доме
В четверг, 4 июля, в хуторе Колесниково Матвеево-Курганского района потушили крупный пожар в частном доме. Как сообщили в региональной службе спасения, площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
- Благодаря оперативным действиям пожарных спасены люди, - пояснили в ГУ МЧС России по РО. - Пострадавших нет.
В тушении принимали участие восемь человек, которые задействовали две единицы техники. В этот же день 4 июля в Новошахтинске произошел крупный пожар (площадь 100 квадратных метров) в бесхозном помещении.
Спасатели призывают жителей строго соблюдать правила безопасного поведения. В случае обнаружения пожара надо звонить по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».
ИСТОЧНИК KP.RU