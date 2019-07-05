Ночь любви со школьницей закончилась для донского кадета уголовным делом

СЕГОДНЯ 15:07 2019-07-05T15:09:37+03:00

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В Сальском районе Ростовской области задержали 18-летнего местного жителя. Парень учится в казачьем кадетском профессиональном лицее, и, по версии правоохранительных органов, в феврале этого года он вступил в интимную связь с 15-летней школьницей. И хотя молодые люди провели вместе ночь по обоюдному согласию, сейчас в отношении парня возбуждено уголовное дело по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".

На время расследования студент находится под подпиской о невыезде. Если его признают виновным, в лучшем случае ему грозят исправительные работы, в худшем - 4 года колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU