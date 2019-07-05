В Ростове-на-Дону задержали рецидивиста, который обокрал квартиру

СЕГОДНЯ 15:54 2019-07-05T15:58:29+03:00

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В Ростове-на-Дону задержали жителя Гуково, который, как считают правоохранительные органы, совершил кражу.

- Ночью проник в квартиру через окно, похитил кошелек и банковскую карту, с которой снял около 50 тысяч, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области. - В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый.

Известно, что 32-летний житель Гуково ранее был судим за грабеж и хранение наркотиков. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы. На время расследования уголовного дела ему избрана мера пресечения заключение под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU