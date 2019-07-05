В Ростовской области сотрудника комиссариата осудили за пособничество в передачи взятки от призывников

СЕГОДНЯ 16:53 2019-07-05T16:53:20+03:00

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В Ростовской области осужден бывший начальник оперативно-планового отделения военного комиссариата. Его обвиняли в мошенничестве и посредничестве при даче взятки. Согласно официальной версии, сотрудник комиссариата предлагал свою помощь тем, кто не хотел проходить срочную службу, в частности, «предлагал им оказать содействие в данном вопросе путем оформления через имеющиеся связи медицинских документов, позволяющих получить освобождение от призыва».

- Получив от четверых жителей региона более 400 тысяч рублей, обвиняемый передал 335 тысяч другому сотруднику, а остальные деньги оставил на личные нужды, - пояснили в региональном управлении ФСБ.

При этом, как уточняют оперативники, он не догадывался, что его «подельник» не собирается решать вопросы призывников, а намерен присвоить себе всю сумму.

Бывшего начальника оперативно-планового отделения признали виновным, приговорив к 2,5 годам (он также лишен права в течение трех лет занимать должности в госучреждениях), его коллега попал в колонию общего режима. Его наказание - 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU