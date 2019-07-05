2019-07-05T17:09:23+03:00
Общество

От 10,7% годовых: ставка по кредиту на автомобили с пробегом снижена

О выгодных условиях для клиентов объявил банк ВТБ
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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Ставки по кредитам на автомобили с пробегом снижены. ВТБ изменил условия программ «АвтоЛайт» и «АвтоЭкспресс»: минимальная ставка в рамках предложения снизилась на 2 п.п. Обновленные условия позволяют клиенту приобрести подержанный автомобиль в кредит в автосалонах с полисом КАСКО по ставке от 10,7% годовых. Минимальные ценовые параметры доступны при оформлении страхования жизни с дисконтом (4 п.п.) и в случае выбора «Вместо КАСКО» (3 п.п.).

- Доля кредитов на автомобили с пробегом в общем объеме продаж банка за последние три года выросла до 25%, - рассказал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий. - С учетом того, что данный сегмент становится все более популярным среди клиентов, мы снизили ставки по нашим продуктам и сделали покупку такого автомобиля еще более привлекательной. Мы ориентируемся на потребности клиентов, именно поэтому предлагаем программу-конструктор, с помощью которой заемщики смогут выбрать подходящие услуги с различными дисконтами, влияющими на процентную ставку: полис личного страхования, КАСКО, пакет «Автолюбитель» и др.

К слову, в рамках стандартных программ кредит доступен на срок от года до пяти лет, возможная сумма – от 100 тысяч до пяти миллионов рублей. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости иностранного, 30% – отечественного авто. Максимальный возраст поддержанной машины на момент погашения кредита: 15 лет для иностранных автомобилей, 7 лет – для отечественных (Lada и УАЗ). А для оформления кредита заемщику потребуется предоставить паспорт и второй документ на выбор.

КСТАТИ

ВТБ – один из лидеров на рынке автокредитования России. По итогам пяти месяцев банк провел 40 тысяч сделок на общую сумму 30 млрд рублей. Объем портфеля на 1 июня составил 112,8 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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