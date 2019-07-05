Ошибки начинающих: «БКС Брокер» поможет начать инвестировать

СЕГОДНЯ 20:35 2019-07-05T20:35:52+03:00

С каждым годом в России все больше людей вкладывают свои сбережения в инвестиции, но при этом не у всех получается заработать на рынке. С чего стоит стартовать и каких ошибок реально избежать – знают в ООО «Компания БКС»

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Если активов пока нет, можно откладывать какую-то часть семейного дохода. Если уже готова стартовая сумма, нужно прописать финансовые цели и план и далее четко следовать заданной стратегии. Именно в этом пункте и скрывается главная ошибка всех новичков.

- Большинство инвесторов часто выбирают крайности, допустим, берут на себя больше, чем требуется, рисков. Соответственно, во время турбулентности зачастую они не могут наблюдать за ней спокойно. Еще одна крайность – инвестиции вообще без рисков, а через несколько лет выясняется, что активы потеряли в покупательной способности, рассказал управляющий директор направления консультационного брокериджа «БКС Брокер» Олег Чихладзе. Кстати, компанию БКС уже несколько лет можно назвать одним из крупнейших брокеров на Московской бирже, в том числе по количеству зарегистрированных клиентов.

Когда новичок не уверен в своих действиях на бирже и собственных знаний для составления грамотного плана не хватает, можно обратиться к финансовому консультанту. Несмотря на дополнительные затраты, этот шаг однозначно выйдет дешевле ошибочных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU