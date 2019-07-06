В Ростове-на-Дону пройдет парусная регата

СЕГОДНЯ 08:53 2019-07-06T08:53:21+03:00

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Сегодня, 6 июня, на набережной Ростова-на-Дону отметят День работников морского и речного флота.

В честь этого праздника в акватории Дона состоится парусная регата. Мероприятие начнется в 15.00 ди завершится в 19.30.

- Организаторы праздника приглашают ветеранов, работников флота и берега, членов их семей, флотскую молодежь, всех, связавших свою судьбу со службой на флоте, а также жителей и гостей города Ростова-на-Дону, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

В программе мероприятия 6 июля 2019 года ростовчан ожидают:

15:00 – 16:30 проведение парусной регаты с участием спортсменов Федерации парусного спорта и воспитанников детско-юношеской спортивной школы № 8

г. Ростова-на-Дону на кубок капитана международного морского порта Ростов-на-Дону;

17:30 – 18:05 праздничное прохождение транспортного флота по акватории Ростовского порта в границах городской набережной в вечернюю разводку железнодорожного моста (зрительная смотровая площадка у памятника адмиралу Ф.Ф. Ушакову, смотровая площадка по улице Седова);

17:30 – 18:00 возложение цветов и венков к памятнику-мемориалу «Водникам Дона всех поколений, отдавшим свои жизни за свободу и независимость Российского Отечества» и награждение победителей парусной регаты на Аллее Славы (смотровая площадка по улице Седова);

18:30 – 19:30 показательно-демонстрационное выступление скоростных судов спортивно-технического клуба «Патриот» и современных скоростных катеров предприятий водного транспорта Ростова-на-Дону (смотровая площадка

у памятника адмиралу Ф.Ф. Ушакову).

6 июля с 19:00 до 21:00 на набережной Ростова-на-Дону у светомузыкального фонтана (пер. Семашко) состоится концертная программа .

А в 19:15 начнутся музыкальные конкурсы, викторина с розыгрышем подарочных сертификатов на теплоход.

В 20:00 – 20:45 - выступление кавер-группы «Пападон»;

20:45 – 21:00 викторина с розыгрышем подарочных сертификатов на теплоход.

ИСТОЧНИК KP.RU