2019-07-06T14:28:47+03:00
Происшествия

В Ростовской области вооруженный мужчина напал на офис микрозаймов

Подозреваемого задержали по горячим следам
Ирина ПОТЕРЯ
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Полицейские поймали подозреваемого по горячим следамПолицейские поймали подозреваемого по горячим следамФото: Тимур ХАНОВ
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Полицейские Белокалитвинского района раскрыли разбойное нападение. В отдел полиции обратился представитель компании по выдаче займов и сообщил о краже денег.

- Следственно-оперативная группа незамедлительно прибыла на место происшествия. Полицейские выяснили, что злоумышленник зашел в офис и начал угрожать ножом сотрудникам. Подозреваемый похитил более семи тысяч рублей и скрылся с места преступления, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 32-летнего мужчину.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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