В Ростовской области вооруженный мужчина напал на офис микрозаймов
Полицейские Белокалитвинского района раскрыли разбойное нападение. В отдел полиции обратился представитель компании по выдаче займов и сообщил о краже денег.
- Следственно-оперативная группа незамедлительно прибыла на место происшествия. Полицейские выяснили, что злоумышленник зашел в офис и начал угрожать ножом сотрудникам. Подозреваемый похитил более семи тысяч рублей и скрылся с места преступления, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 32-летнего мужчину.
В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
ИСТОЧНИК KP.RU