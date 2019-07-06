В Ростовской области вооруженный мужчина напал на офис микрозаймов

СЕГОДНЯ 14:28 2019-07-06T14:28:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские Белокалитвинского района раскрыли разбойное нападение. В отдел полиции обратился представитель компании по выдаче займов и сообщил о краже денег.

- Следственно-оперативная группа незамедлительно прибыла на место происшествия. Полицейские выяснили, что злоумышленник зашел в офис и начал угрожать ножом сотрудникам. Подозреваемый похитил более семи тысяч рублей и скрылся с места преступления, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 32-летнего мужчину.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU