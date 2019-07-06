2019-07-06T16:08:30+03:00
Происшествия

В Ростовской области сгорел жилой дом

С огнем боролись 32 человека
Ольга ГОПАЛО
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Жилой дом сгорел в Ростовской областиЖилой дом сгорел в Ростовской областиФото: Дмитрий Тимошенко
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Серьезный пожар произошел накануне, 5 июня, в 11 часов вечера. В поселке Элитный Аксайского района вспыхнула кровля одноэтажного четырехквартирного дома.

- Площадь пожара составила 500 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе областного МЧС.

В ведомстве отметили, что с огнем боролись час. Пожар тушили 32 человека. Были задействованы восемь спецмашин.

Погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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