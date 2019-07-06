2019-07-06T16:57:34+03:00
Происшествия

В Ростовской области на мель сел сухогруз с пшеницей

На помощь отправили буксиры и катер
Илья БОГОМОЛОВ
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На помощь сухогрузу отправили катер. Другой источник: ДПЧС РОНа помощь сухогрузу отправили катер. Другой источник: ДПЧС РО
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Сегодня, 6 июля, около двух часов дня на реке Дон сел на мель сухогруз «Волго-Дон 5011». Как рассказали в пресс-службе областного МЧС, судовой ход не перекрыт.

- Сухогруз не поврежден, - добавили в ведомстве.

Для оказания помощи направлены два буксира и путейский катер. Судно, груженное пшеницей, - под флагом России. Вышло из Константиновска, порт назначения Кавказ. Груз - пшеница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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