В Ростовской области на мель сел сухогруз с пшеницей
На помощь отправили буксиры и катер
На помощь сухогрузу отправили катер. Другой источник: ДПЧС РО
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Сегодня, 6 июля, около двух часов дня на реке Дон сел на мель сухогруз «Волго-Дон 5011». Как рассказали в пресс-службе областного МЧС, судовой ход не перекрыт.
- Сухогруз не поврежден, - добавили в ведомстве.
Для оказания помощи направлены два буксира и путейский катер. Судно, груженное пшеницей, - под флагом России. Вышло из Константиновска, порт назначения Кавказ. Груз - пшеница.
ИСТОЧНИК KP.RU