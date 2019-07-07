В Ростовской области с мели сняли сухогруз с пшеницей

СЕГОДНЯ 10:17 2019-07-07T10:17:31+03:00

Два катера и буксир отправили для спасения сухогруза Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Судно спасали два катера и буксир

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В Ростовской области, в Багаевском районе, недалеко от хутора Арпачин на мель сел «Волго-Дон 5011». ЧП произошло накануне, 6 июля, около двух часов дня.

Как рассказали в пресс-службе областного МЧС, «Волго-Дон» был гружен пшеницей. Судно под флагом России вышло из Константиновска, и следовало в порт Кавказ.

Судовой ход перекрыт не был, для спасения сухогруза отправили два катера и буксир.

Вчера, примерно в 10 часов вечера, судно сняли с мели и «Волго-Дон 5011» продолжил свой путь.

ИСТОЧНИК KP.RU