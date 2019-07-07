В Ростовской области с мели сняли сухогруз с пшеницей
Судно спасали два катера и буксир
Два катера и буксир отправили для спасения сухогрузаФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Ростовской области, в Багаевском районе, недалеко от хутора Арпачин на мель сел «Волго-Дон 5011». ЧП произошло накануне, 6 июля, около двух часов дня.
Как рассказали в пресс-службе областного МЧС, «Волго-Дон» был гружен пшеницей. Судно под флагом России вышло из Константиновска, и следовало в порт Кавказ.
Судовой ход перекрыт не был, для спасения сухогруза отправили два катера и буксир.
Вчера, примерно в 10 часов вечера, судно сняли с мели и «Волго-Дон 5011» продолжил свой путь.
ИСТОЧНИК KP.RU