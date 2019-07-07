В Ростовской области семилетняя девочка выжила после падения из окна
Ребенок упал с четвертого этажа на асфальт
Следком выясняет обстоятельства трагедииФото: Архив "КП"
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В Таганроге следователи выясняют обстоятельства травмирования девочки, выпавшей из окна квартиры на четвертом этаже. ЧП произошло накануне днем, 6 июля.
Ребенок находился дома, забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и полетел вниз.
Семилетняя девочка получила серьезные травмы. Сейчас ребенок находится в больнице.
В региональном следкоме сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU