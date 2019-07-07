2019-07-07T11:10:12+03:00
Происшествия

В Ростовской области семилетняя девочка выжила после падения из окна

Ребенок упал с четвертого этажа на асфальт
Ольга ГОПАЛО
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Следком выясняет обстоятельства трагедииСледком выясняет обстоятельства трагедииФото: Архив "КП"
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В Таганроге следователи выясняют обстоятельства травмирования девочки, выпавшей из окна квартиры на четвертом этаже. ЧП произошло накануне днем, 6 июля.

Ребенок находился дома, забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и полетел вниз.

Семилетняя девочка получила серьезные травмы. Сейчас ребенок находится в больнице.

В региональном следкоме сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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