Сладкое преступление: в Ростове-на-Дону двоих мужчин задержали за попытку кражи мороженого

СЕГОДНЯ 14:56 2019-07-07T14:56:35+03:00

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В Ростове-на-Дону полицейские задержали двоих мужчин, которые пытались украсть мороженое со склада на Западном. В дежурную часть отдела полиции Советского района поступило сообщение от руководителя фирмы, занимающейся реализацией сладкого лакомства. Мужчина рассказал, что двое неизвестных забрались к нему ночью на склад и попытались похитить мороженое на общую сумму около 130 тысяч рублей. Злоумышленники убежали, потому что их спугнул сторож, который проводил обход помещений.

- Сотрудники уголовного розыска проверили записи с камер видеонаблюдения и установили личности подозреваемых. В результате были задержаны 26-летний ростовчанин и его подельник – 43-летний житель Мясниковского района. Правоохранители выяснили, что злоумышленники попали на склад, отжав оконную раму. Затем проникли в помещение, положили в сумки мороженое и услышали шаги. После чего бросили все и скрылись, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU