Не уступил дорогу: два человека ранены в аварии под Ростовом-на-Дону

СЕГОДНЯ 15:16 2019-07-07T15:16:25+03:00

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Сегодня утром, 7 июля, в Батайске на улице Максима Горького произошла серьезная авария. Как рассказали в пресс-службе областного ГИДД, на регулируемом перекрестке водитель 26-летний водитель Honda Civic не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Mazda 3 под управлением 31-летнего водителя.

В результате ДТП получили травмы и были доставлены в больницу пассажиры автомобиля Mazda, - 38-летний мужчина и 10-летний ребенок. По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала, что в донской столице столкнулись мотоциклисты. Авария произошла на Соколова 5 июля. Водители мотоциклов получили серьезные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU